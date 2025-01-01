Зеленський відреагував на трагедію у Новому Орлеані
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні шоковані звісткою про наїзд автомобіля на натовп у Новому Орлеані, і висловив переконання, що з насильством і тероризмом не можна миритися. З посиланням на Зеленського у соцмережах, повідомляє Українська правда.
"Ми в Україні шоковані звісткою про напад у Новому Орлеані, США, унаслідок якого загинули невинні люди й багато хто зазнав поранень.
Віримо, що винних у цьому жахливому нападі буде притягнуто до відповідальності. Насильству, тероризму та будь-яким іншим загрозам людському життю немає місця в нашому світі, і з ними не можна миритися.
Висловлюємо найщиріші співчуття родинам загиблих і бажаємо якнайшвидшого одужання всім пораненим. Україна підтримує американський народ і засуджує насильство", - написав президент.