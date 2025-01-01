ФБР встановило особу водія, який в'їхав у натовп у Новому Орлеані

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У США в місті Новий Орлеан у ніч проти середи, 1 січня, пікап на великій швидкості в'їхав у натовп. Нападник був ідентифікований як 42-річний громадянин США із Техасу Шамсуд-Діна Джаббара. Про це заявило Федеральне бюро розслідувань США, повідомляє Дзеркало тижня.

Наразі наїзд на людей в ФБР розслідують як теракт.

Зазначається, що підозрюваний був за кермом пікапа Ford, який, ймовірно, був орендований. В ФБР наразі з'ясовують, як нападник заволодів транспортним засобом.

“У транспортному засобі було виявлено прапор ІДІЛ, і ФБР працює над тим, щоб визначити потенційні зв'язки та приналежність підозрюваного до терористичних організацій” , – розповіли правоохоронці.

В ФБР додали, що автомобілі підозрюваного було виявлено зброю та потенційний саморобний вибуховий пристрій. Інші потенційні вибухові пристрої також були виявлені у Французькому кварталі. Вибухотехніки ФБР спільно з представниками інших правоохоронних органів намагаються знешкодити ці пристрої.

Наразі відомо, що внаслідок інциденту загинуло 10 людей і 35 отримали поранення, серед яких двоє поліцейських. Нападник спочатку в’їхав у натовп на автівці, а потім відкрив вогонь по людях. Його ліквідувала поліція.