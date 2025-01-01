Окупанти за день атакували 6 громад Сумщини - ОВА

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Сьогодні, 1 січня, російських обстрілів зазнали Хотинська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська та Есманьська громади Сумщини.﻿ Про це поінформувала Сумська ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 34 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 95 вибухів.

Зокрема, по Миропільській громаді росіяни вдарили КАБом, пошкоджено 8 приватних будинків.

Великописарівську громаду армія РФ обстріляла з артилерії.

По Хотінській громаді ворог бив з мінометів та гранатометів.

Краснопільську та Шалигинську громади російські військові атакували дронами, а Есманьську - дронами та мінометами.