Армія РФ на Новий рік вбила ще одного жителя Херсонщини

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Увечері 1 січня внаслідок скидання вибухівки з ворожого дрона загинув житель села Микільське на Херсонщині.﻿﻿ З посиланням на Херсонську ОВА, голову ОВА Олександра Прокудіна, повідомляє Українська правда.

Близько 20:30 в ОДА повідомили, що внаслідок скидання вибухівки з дрона 59-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення грудної клітки, живота, травматичну ампутацію передпліччя, стегна та стопи. Він перебував у важкому стані.

О 22:22 Прокудін повідомив, що в лікарні зупинилось серце жителя Херсонщини, котрий у середу ввечері потрапив під удар російського дрона в Микільському.

"Лікарі робили все можливе, аби врятувати його життя, однак отримані травми виявились занадто важкими" , – додав голова ОДА.

Зранку 1 січня російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона, внаслідок атаки загинув чоловік, ще дві жінки дістали поранень.