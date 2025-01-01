У Миколаєві в синагогу кинули "коктейль Молотова"

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У Миколаєві у двері місцевої синагоги кинули пляшку з запальною сумішшю. Це сталося в той період, коли євреї святкують Хануку.﻿ З посиланням на поліцію Миколаївської області, повідомляє Hromadske.

Інцидент стався у ніч проти 31 грудня 2024 року в середмісті Миколаєва. Займання загасив охоронець будівлі.

Поліціянти, які приїхали на місце події, вилучили залишки продуктів горіння та пляшки.

У поліції зазначили, що нині встановлюють усі обставини події та людей, причетних до нападу на культову будівлю. Зокрема, правоохоронці вивчають записи з камер відеоспостереження.

Попередньо, подію кваліфікували за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення.

Водночас в «Об’єднаній єврейській общині України» зазначили, що дана кваліфікація у них «викликає питання». В організації вважають, що дії зловмисників порушують «Закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні», а саме пункт про умисне пошкодження або руйнування будівель, що належать єврейським громадам.

Тож додають, що подію треба кваліфікувати за ст. 161 Кримінального кодексу України, тобто за порушення рівноправності громадян залежно від їх національної чи регіональної належності.

Миколаївська синагога збудована в 1877 році за ініціативою хасидів з руху Хабад-Любавич. Вона розташована на вулиці, названій після 2016 року на честь Менахема Мендла Шнеєрсона — одного з єврейських духовних лідерів XX століття, який народився у Миколаєві.

У радянські часи в будівлі синагоги розташовувався будинок культури. Після проголошення Незалежності споруду повернули єврейській громаді.