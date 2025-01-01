У Кишиневі через через дефіцит электрики вимкнули новорічну ілюмінацію

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У столиці Молдови Кишиневі вимкнули новорічну ілюмінацію на вулицях у межах заходів влади з економії електроенергії на тлі припинення постачання російського газу, повідомляє Deutsche Welle.

Прессекретар мера Кишинева Наталя Іскарь повідомила, що у місті увімкненою залишилась лише новорічна ілюмінація на центральній площі Великого Національного Зібрання.

Раніше мер молдовської столиці Іон Чебан попередив, що з 1 січня влада застосує заходи із поетапного відключення електроенергії. Він повідомив, що декоративне освітлення відключать по всьому місту, окрім головної ялинки, центральної площі та скверу біля Кафедрального собору. Там до 14 січня ілюмінація працюватиме з настанням темряви і до 23:30.