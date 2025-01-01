Окупанти на ТОТ заборонили святого Миколая, колядників та вертепи - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях заборонили залучати до святкування різдвяно-новорічних днів святого Миколая та колядників. З посиланням на Центр національного спротиву, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Кремль настільки боїться бодай згадки про Україну та українське, що вирішив вчергове пробити своє скрєпно-православне дно", - наголошують в Центрі.
Зазначається, що в дошкільних установах та освітніх закладах тимчасово окупованих територіях України адміністрації отримали вказівку про заборону навіть згадувати святого Миколая. На усіх заходах має бути присутнім виключно дід мороз та снігурка.