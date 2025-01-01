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Окупанти на ТОТ заборонили святого Миколая, колядників та вертепи - ЦНС

Окупанти на ТОТ заборонили святого Миколая, колядників та вертепи - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях заборонили залучати до святкування різдвяно-новорічних днів святого Миколая та колядників. З посиланням на Центр національного спротиву, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кремль настільки боїться бодай згадки про Україну та українське, що вирішив вчергове пробити своє скрєпно-православне дно", - наголошують в Центрі.

Зазначається, що в дошкільних установах та освітніх закладах тимчасово окупованих територіях України адміністрації отримали вказівку про заборону навіть згадувати святого Миколая. На усіх заходах має бути присутнім виключно дід мороз та снігурка.

Окрім цього запроваджено повне табу на колядки та вертепи.

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