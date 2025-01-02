DeepState: Окупанти просунулися в Кураховому та ще п'яти населених пунктах

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У ніч проти 2 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили про просування росіян в місті Курахове та ще 5 населених пунктах Донецької області, повідомляє Українська правда.

"Ворог просунувся біля Вовкового, Нескучного, в Новоєлизаветівці, Солоному, Воздвиженці, Кураховому та його південних околицях" , – йдеться у повідомленні.

Ситуація на Курахівському напрямку станом на 2 січня, згідно з мапою DeepState

Ситуація на Покровському напрямку. Мапа: DeepState

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState 27 грудня повідомили, що російські окупанти накопичують сили в Новооленівці Донецької області і готуються до наступу на Новоєлизаветівку.