DeepState: Окупанти просунулися в Кураховому та ще п'яти населених пунктах
У ніч проти 2 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили про просування росіян в місті Курахове та ще 5 населених пунктах Донецької області, повідомляє Українська правда.
"Ворог просунувся біля Вовкового, Нескучного, в Новоєлизаветівці, Солоному, Воздвиженці, Кураховому та його південних околицях", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState 27 грудня повідомили, що російські окупанти накопичують сили в Новооленівці Донецької області і готуються до наступу на Новоєлизаветівку.