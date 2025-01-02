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DeepState про бої південніше Покровська: Тактична обстановка на рівні хаосу

DeepState про бої південніше Покровська: Тактична обстановка на рівні хаосу
Фото: president.gov.ua

У селі Нововасилівка, розташованому південніше Покровська Донецької області, тривають запеклі бої. Російські сили переважаючими силами проводять активні штурмові дії.﻿﻿ Про це пише DeepState, повідомляє Українська правда.

За даними аналітиків, протягом 30-31 грудня та 1 січня російські війська здійснювали інтенсивні штурмові дії на Нововасилівку з півдня та сходу. Атаки проводяться переважно силами піхоти, інколи за підтримки броньованої техніки та легких артилерійських танків.

"Ситуація така, що ворог є у всіх куточках села, так само як і СП Сил Оборони. Фактично в одному будинку наші, а в сусідніх може бути ворог. Тактична обстановка на рівні хаосу, але перевага ворога у живій силі може стати вирішальним фактором, на жаль", – відзначають аналітики.
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Мапа: DeepState

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