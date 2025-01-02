Маск: Вибух Cybertruck у Лас-Вегасі може бути терактом

У середу в Лас-Вегасі біля готелю Trump Las Vegas вибухнув автомобіль Cybertruck, внаслідок чого є загиблий і постраждалі. Подія може бути терактом.﻿ Про це заявив мільярдер і гендиректор компанії Tesla Ілон Маск, цитує Bloomberg, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.

За словами Маска, вибух Cybertuck, ймовірно, був актом терору. Ба більше, подія може бути пов'язана з інцидентом у Новому Орлеані, де автомобіль в'їхав у натовп людей, коли вони святкували Новий рік. Унаслідок цієї події загинуло щонайменше 15 осіб.

На зв'язок подій вказує оренда транспортних засобів. Річ у тім, що обидва автомобілі були орендовані в Turo. Turo у свою чергу - це майданчик для спільного користування автомобілями, який дозволяє власникам авто здавати свої машини в оренду. Тож Маск у своїй соцмережі Х написав наступне.

"Схоже, це був акт тероризму. І цей Cybertuck, і бомба-самогубець F-150 (пікап - ред.) у Новому Орлеані були орендовані в Turo. Можливо, вони якось пов'язані" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, департамент поліції Лас-Вегаса повідомив, що в середу Cybertuck під'їхав до скляних вхідних дверей готелю Trump, після чого з автомобіля повалив дим, а потім пролунав вибух. Влада повідомила, що водій загинув, і ще 7 осіб дістали легкі травми.

У серії постів у соцмережі Х Маск сказав, що команда Tesla підтвердила, що вибух спричинив "дуже великий феєрверк або бомба, яку перевозили" в орендованому Cybertuck.

Інцидент у Лас-Вегасі стався в той час, коли ФБР і поліція розслідує наїзд пікапа на натовп у Новому Орлеані, що стався в середу вранці, унаслідок чого загинуло щонайменше 15 осіб і понад 30 дістали поранення.

У ФБР заявили, що влада виявила прапор ІДІЛ, і що посадовці працюють над визначенням потенційних зв'язків підозрюваного Шамсуд-Діна Джаббара з терористичними групами. Також було виявлено саморобні вибухові пристрої.