Курс валют НБУ на 2 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 2 січня 2025 року
Курс долара порівняно з 1 січня знизився до позначки 41.9725 за 1 долар.
Євро подешевшав на 8 коп. до 43.6052 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 52.5118 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс до рівня 46.4400 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 10.2342 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.972 500
|EUR
|Євро
|43.605 200
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.511 800
|CHF
|Швейцарський франк
|46,440 000
|PLN
|Польський злотий
|10.234 200
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.