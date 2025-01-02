Курс валют НБУ на 2 січня

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Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 2 січня 2025 року

Курс долара порівняно з 1 січня знизився до позначки 41.9725 за 1 долар.

Євро подешевшав на 8 коп. до 43.6052 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 52.5118 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 46.4400 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 10.2342 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.972 500 EUR Євро 43.605 200 GBP Фунт стерлінгів 52.511 800 CHF Швейцарський франк 46,440 000 PLN Польський злотий 10.234 200

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.