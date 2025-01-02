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Курс валют НБУ на 2 січня

Курс валют НБУ на 2 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 2 січня 2025 року

Курс долара порівняно з 1 січня знизився до позначки 41.9725 за 1 долар.

Євро подешевшав на 8 коп. до 43.6052 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 52.5118 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 46.4400 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 10.2342 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.972 500--0.057
EUR Євро 43.605 200--0.0803
GBP Фунт стерлінгів 52.511 800--0.1659
CHF Швейцарський франк 46,440 000+0.0319
PLN Польський злотий 10.234 200+0.0162

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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