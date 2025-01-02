Російські війська атакували КАБАми Степногірськ: є загиблий
Уночі 2 січня російські військові атакували КАБАми Степногірськ, що у Запорізькій області, внаслідок чого зруйнований 5-поверховий будинок та загинув чоловік, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
"Одна людина загинула через атаку росіян по Василівському району. Ворог 11 разів ударив КАБами по Степногірську. Зруйнований пʼятиповерховий будинок. Загинув чоловік".
Федоров додав, що тіло загиблого рятувальники дістали з-під завалів.
Пошуково-рятувальна операція тривала понад 5 годин.