Російські війська атакували КАБАми Степногірськ: є загиблий

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Уночі 2 січня російські військові атакували КАБАми Степногірськ, що у Запорізькій області, внаслідок чого зруйнований 5-поверховий будинок та загинув чоловік, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

"Одна людина загинула через атаку росіян по Василівському району. Ворог 11 разів ударив КАБами по Степногірську. Зруйнований пʼятиповерховий будинок. Загинув чоловік".

Федоров додав, що тіло загиблого рятувальники дістали з-під завалів.

Пошуково-рятувальна операція тривала понад 5 годин.