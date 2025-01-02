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Російські війська атакували КАБАми Степногірськ: є загиблий

Російські війська атакували КАБАми Степногірськ: є загиблий
Фото: ОВА

Уночі 2 січня російські військові атакували КАБАми Степногірськ, що у Запорізькій області, внаслідок чого зруйнований 5-поверховий будинок та загинув чоловік, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

"Одна людина загинула через атаку росіян по Василівському району. Ворог 11 разів ударив КАБами по Степногірську. Зруйнований пʼятиповерховий будинок. Загинув чоловік".

Федоров додав, що тіло загиблого рятувальники дістали з-під завалів.

Пошуково-рятувальна операція тривала понад 5 годин.

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