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У Києві вантажівка протаранила паркан і злетіла з мосту: що відомо

У Києві вантажівка протаранила паркан і злетіла з мосту: що відомо

У Києві зранку 2 січня сталася ДТП з вантажівкою. Автомобіля протаранив паркан і злетів з мосту, пише Наталья Юрченко, РБК-Україна.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Як зазначаться, аварія сталася на Видубичах зранку у четвер, 2 січня.

На опублікованих у мережі кадрах можна помітити, що вантажний автомобіль, ймовірно, зіткнувся з парканом на мості та пробив його. Вантажівка злетіла з мосту і, впавши, перевернулася.

У мережі наголошують, що поки інформації про стан водія немає.

Нагадаємо, днями у Харкові сталася ДТП за участі автобуса. Внаслідок аварії постраждали шестеро осіб.

Також повідомлялось, що на Прикарпатті сталася масштабна аварія. Внаслідок зіткнення позашляховика та мікроавтобуса постраждали 13 осіб.

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