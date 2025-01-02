Повітряні сили: ППО збила майже 50 безпілотників, ще 24 – зникли з радарів

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У ніч на 2 січня Росія атакувала Україну "Шахедами" та безпілотниками-імітаторами. Сили протиповітряної оборони збили 47 дронів, ще 24 – зникли з радарів. Один безпілотник перебуває у повітрі.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни застосували 72 ударні та імітаційні безпілотники з напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.

Через активну протидію Сил оборони 24 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один БпЛА — в повітрі!" , – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.