Байден: Правоохоронці досліджують зв'язок між терактами у Новому Орлеані та Лас-Вегасі

Правоохоронні органи та розвідувальна спільнота США досліджують будь-який можливий зв’язок між смертельними терактами, що сталися в середу у Лас-Вегасі, де вибухнув автомобіль Tesla, а також у Новому Орлеані, де нападник в’їхав у натовп. Про це заявив у середу під час спеціального звернення президент США Джо Байден, повідомляє Укрінформ.

"Правоохоронці та розвідувальна спільнота розслідують це (вибух автомобіля Cybertruck біля готелю Трампа в Лас-Вегасі – ред.), в тому числі будь-який можливий зв’язок з атакою в Новому Орлеані" , - зауважив Байден.

Президент зазначив, що теракт в Лас-Вегасі перебуває на початковій стадії розслідування. У той час, як у Новому Орлеані вже здійснена певна робота, і в машині нападника був знайдений прапор ІДІЛ. Крім того, сам терорист зробив записи в соцмережах за кілька годин до того, як поїхав убивати людей, натхненний радикальною ісламістською ідеологією. На місці теракту в Новому Орлеані також була виявлена вибухівка.

Байден зазначив, що правоохоронці продовжують шукати будь-які зв’язки терористів або їхніх співзмовників. За його словами, поки що зарано робити будь-які висновки по обох нападах, розслідування триває.

У цьому контексті президент США наголосив, що ФБР "проводить розслідування, щоби визначити, що сталося, чому так сталося, і чи існує будь-яка активна загроза громадській безпеці". Він зауважив, що віддав розпорядження всім відповідальним керівникам "працювати над цим питанням інтенсивно, допоки ми не отримаємо повної інформації".

Байден висловив вдячність рятувальникам, які першими прибули на місце для надання допомоги постраждалим, а також правоохоронцям, які проводять розслідування в режимі "нон-стоп".

Нагадаємо, у новорічну ніч у Новому Орлеані загинули щонайменше 10 людей, ще три десятки зазнали поранень після того, як автомобіль в’їхав у великий натовп. ФБР підтвердило загибель нападника, який здійснив смертельний наїзд на автомобілі на мирних людей та офіційно заявило, що розслідує цей інцидент як терористичний акт.

У той же день у Лас-Вегасі біля входу до 64-поверхового Trump International Hotel and Tower вибухнув електромобіль Tesla Cybertruck, внаслідок чого загинула щонайменше одна особа, семеро отримали поранення. Виконавчий директор Tesla Ілон Маск, який почав паралельне розслідування, заявив у дописі на платформі X, що вибух був спричинений "дуже великими феєрверками та/або бомбою, яка перевозилася в кузові орендованого Cybertruck і не була пов’язана з самим транспортним засобом".