У США вперше пролунав "Дзвін солідарності" з Україною, виготовлений з гільз

У Національному соборі Вашингтона вперше пролунав дзвін, виготовлений із гільз, використаних у війні в Україні, на якому викарбувані рядки Тараса Шевченка і який символізує солідарність з нашою країною, повідомляє Укрінформ.

Церемонія посвяти дзвону відбулася в середу під час богослужіння з нагоди Нового року та в раках Національного фестивалю дзвонів, передає власний кореспондент Укрінформу.

Освячений у середу "Дзвін солідарності", який символізує єдність з Україною, виготовлений з незліченної кількості гільз, зібраних під час війни в Україні. Вони були переплавлені на заводі "Саямат" під Києвом, злитки металу були відправлені на ливарню Royal Eijsbouts в Астені, Нідерланди, де і був виготовлений сам дзвін. Згодом він був доставлений до Національного собору в Вашингтоні, де 1 січня 2025 року вперше пролунав під час служби для людей.

"Щороку ми вшановуємо історію та культурну спадщину дзвонарства в усьому світі. Попередній, 2024 рік, був роком Японії, а з початком 2025 року ми відзначаємо рік України" , - зауважив директор Національного фестивалю дзвонів Пол Еш.

Він повідомив, що сам фестиваль був започаткований шість років тому та охоплює всі континенти, навіть Антарктиду, те також є свій дзвін.

"Тож, упродовж 2025 року ми говоритимемо про українську кампанологічну спадщину – мистецтво дзвонів і дзвонарства в Україні. Я думаю, що зараз це питання стоїть особливо гостро, якщо враховувати, що українська культурна спадщина знищується війною" , - зазначив директор фестивалю.

Як зазначив президент Українського Конгресового Комітету Америки (УККА) Михайло Савків, "Дзвін солідарності" несе в собі певний символізм.

"Як у церковному розумінні, так і в людському дзвін символізує надію та покликання. Для нас це покликання полягає в тому, щоби об’єднувати інших на підтримку України" , - підкреслив Савків.

Він наголосив, що українська громада в США має нові сподівання на краще в новому році та налаштована активно працювати з членами американського Конгресу, а також новою адміністрацією США для забезпечення подальшої допомоги Україні.