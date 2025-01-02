В ООН розкритикували релігійну політику України через можливість ліквідації церков

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В ООН стверджують, що в Україні нібито відсутнє "достатнє обґрунтування" розпуску релігійних організацій, зокрема Української православної церкви Московського патріархату﻿. Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара з прав людини, повідомляє Ділова столиця.

Посадовець доповідає, що влада України запровадила "невідповідні обмеження на свободу сповідувати свою релігію або переконання".

"Ліквідація релігійної організації є серйозним обмеженням, яке впливає на можливість людей сповідувати свою релігію або переконання спільно з іншими і ставить під загрозу життєздатність громади в цілому.

Для такого заходу потрібна наявність дуже вагомих підстав. Україна не продемонструвала необхідність і пропорційність цього заходу" , — йдеться в доповіді ООН.

За словами комісара, ухвалений Радою і підписаний президентом України Володимиром Зеленським закон дозволяє ліквідовувати релігійні громади на невизначених підставах, які "не дають чіткого уявлення про те, що вимагає закон" і призводять до того, що вся релігійна громада несе відповідальність за дії окремих осіб.

"Надмірно широке і неоднозначне формулювання може поставити під загрозу право на свободу вираження думок" , — йдеться в документі.

Крім того, на думку ООН, закон запроваджує відбирання цінностей у церкви Московського патріархату ще до того, як вона зможе оскаржити рішення суду про їх ліквідацію.