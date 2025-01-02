У Швейцарії набула чинності "заборона паранджі" у громадських місцях
У Швейцарії 1 січня набула чинності заборона закривати обличчя у громадських місцях, відома як "заборона паранджі". Про це пише SwissInfo, повідомляє Укрінформ.
За порушення заборони передбачено штраф у розмірі до 1000 швейцарських франків (приблизно 1143 долари).
При цьому закривати обличчя дозволено з міркувань охорони здоров'я та безпеки, місцевих звичаїв або через погодні умови, а також у художніх, розважальних цілях та для реклами.
"Заборона паранджі" у Швейцарії була схвалена на референдумі у 2021 році, ініціативу підтримали 51,2% учасників плебісциту.
Раніше запровадили подібну заборону п’ять європейських країн, включаючи Францію та Австрію.