У Франції на Новий рік підпалили майже тисячу автівок
У Франції відзвітували, що у новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня підпалили 984 автомобілі. Про це свідчать дані міністерства внутрішніх справ Франції, повідомляє Європейська правда.
Крім того, у новорічну ніч затримали 420 осіб, ще 310 арештували.
Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайо розповів, що поліцейські фіксували численні випадки запалювання феєрверків.
Через використання феєрверків кілька людей дістали поранення. У Ліоні дворічна дитина дістала поранення в обличчя. За словами міністра внутрішніх справ, їй загрожує "постійна інвалідність".
У Тонон-ле-Бені одній людині надали "екстрену допомогу" після потрапляння в неї феєрверка.
У Лормоні внаслідок пожежі, спричиненої піротехнікою, було знищено квартиру.
Тим часом у Берліні 30 поліцейських і один пожежник отримали поранення внаслідок сутичок або нападів у новорічну ніч, що призвело до 400 арештів, повідомила міська влада.
П'ятеро людей загинули і сотні отримали поранення, випадково потрапивши під феєрверк.