У Франції на Новий рік підпалили майже тисячу автівок

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У Франції відзвітували, що у новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня підпалили 984 автомобілі. Про це свідчать дані міністерства внутрішніх справ Франції, повідомляє Європейська правда.

Крім того, у новорічну ніч затримали 420 осіб, ще 310 арештували.

Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайо розповів, що поліцейські фіксували численні випадки запалювання феєрверків.

Через використання феєрверків кілька людей дістали поранення. У Ліоні дворічна дитина дістала поранення в обличчя. За словами міністра внутрішніх справ, їй загрожує "постійна інвалідність".

У Тонон-ле-Бені одній людині надали "екстрену допомогу" після потрапляння в неї феєрверка.

У Лормоні внаслідок пожежі, спричиненої піротехнікою, було знищено квартиру.

Тим часом у Берліні 30 поліцейських і один пожежник отримали поранення внаслідок сутичок або нападів у новорічну ніч, що призвело до 400 арештів, повідомила міська влада.

П'ятеро людей загинули і сотні отримали поранення, випадково потрапивши під феєрверк.