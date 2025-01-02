Власники облігацій "Укрзалізниці" відмовили компанії у відстрочці за боргами

Власники євробондів "Укрзалізниці" на загальну суму майже $900 мільйонів відхилили запропоновані компанією зміни до умов облігацій. Про це йдеться в повідомленні компанії-емітента Rail Capital Markets plc на біржі Euronext, повідомляє ЛігаБізнес.

16 грудня 2024 року емітент звернувся до власників облігацій з пропозицією капіталізувати близько $160 мільйонів накопичених відсотків за єврооблігаціями та відкласти їхню виплату ще на рік.

На зборах бондхолдерів, що відбулися 31 грудня 2024 року, не було набрано необхідної кількості голосів для внесення змін. Тепер рішення щодо січневих процентних виплат залежатиме від можливого підвищення вантажних тарифів і динаміки перевезень в умовах війни.

Пропозиція "Укрзалізниці" стосувалася двох випусків облігацій:

на суму $594,9 мільйона зі ставкою 8,25% і погашенням у 2026 році;

на суму $300 мільйонів ставкою 7,875% і погашенням у 2028 році.

Нагадаємо, востаннє УЗ підвищувала тарифи на вантажні перевезення у липні 2022-го – одразу на 70%. Нове підвищення на 37% заплановане на 1 лютого.

У серпні агентство Fitch повідомило, що виплата $594,9 мільйона у липні 2026 року (майже 50% боргу УЗ) і $300 мільйонів у липні 2028 року (24%) створює високий ризик для компанії через дуже обмежений доступ до ринків фінансування.

Fitch на той момент не бачило, як компанія має намір фінансувати виплату 2026 року, і нагадувало, що Укрзалізниця має відновити відтерміновані виплати купонного доходу в січні 2025 року після отриманого від власників облігацій права на відтермінування в січні 2023 року.