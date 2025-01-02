Скільки українці готові нести тягар війни: дані соціологів

У грудні 2024 року більшість українців (57%) готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Готовість нести тягар війни поступово знижуються, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані опитування КМІС.

Ще 3% опитаних заявили, що готові терпіти війну один рік, 3% - пів року, 18% - декілька місяців. Вагаються з відповіддю 18%.

КМІС регулярно ставить це питання. Від початку вторгнення до лютого 2024 року ситуація практично не змінювалася: стабільно близько 71-73% відповідали, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.

Водночас між лютим і жовтнем 2024 року вперше зафіксували зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно - до 63%.

Між початком жовтня і груднем 2024 року також спостерігалося незначне, але зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно – до 57%. Водночас частка тих, хто говорить про більш короткий період декілька місяців-пів року, змінилася неістотно – 21% у грудні проти 18% на початку жовтня. Натомість з 12% до 18% стало більше тих, кому "важко сказати", скільки часу вони ще готові терпіти.

"Таким чином, між жовтнем і груднем більшою мірою відбулося не зниження, власне, запасу міцності українців, а відбулося зростання невизначеності (що відображає високу невизначеність сукупність зовнішніх факторів, як-от вибори в США, так і внутрішніх обставин)" , - зазначають соціологи.

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології 2-17 грудня 2024 року серед 2000 респондентів.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС За останній рік стало менше тих, хто вважає, що українці потроху долають суперечності та рухаються до згуртованої політичної нації.

Кількість оптимістів впала з 69% у грудні 2023 року до 53% у грудні 2024 року. Натомість з 25% до 33% стало більше тих, хто вважає, що суперечності лише поглиблюються і українці йдуть до розколу.