Туреччина може постачати газ до ЄС після завершення транзиту через Україну - ЗМІ

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Туреччина може стати експортером газу до країн Євросоюзу. Про це пише видання Hürriyet, повідомляє Укрінформ.

"Поставки російського газу в Європу через Україну припинилися із закінченням терміну дії угоди. Україна заявила, що не буде продовжувати угоду. Туреччина є єдиною безпечною альтернативою поставок природного газу для Європи" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що крім географічного розташування, Туреччина має інфраструктуру для постачання природного газу.

"Після початку війни між Росією та Україною газ з Туреччини продається в такі країни, як Молдова, Болгарія та Угорщина. Туреччина також має потенціал для експорту більшого обсягу газу на європейські ринки, якщо потужності з’єднання з Грецією та Болгарією будуть збільшені. Разом із газом, видобутим у Туреччині, до Європи можна буде продавати газ із різних країн" , - йдеться у повідомленні.

Наразі Туреччина отримує природний газ з Росії через газопроводи "Блакитний потік" та "Турецький потік", а також з Азербайджану та Ірану через TANAP. Вона вже продає природний газ до Болгарії, Македонії, Угорщини, Молдови та Румунії.