У РФ партизани пошкодили залізницю біля складів з ракетами та снарядами

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Агенти руху "АТЕШ" здійснили диверсію на ділянці залізниці поблизу складу ракет та артилерійських снарядів у Тверській області РФ, повідомляє Укрінформ.

"Агенти руху "АТЕШ" успішно здійснили диверсію на залізниці в районі н. п. Стара Торопа Тверської області. Ця ділянка шляху використовується для постачання фронту боєприпасів з 23-го та 107-го арсеналів ГРАУ, які є стратегічно важливими об'єктами для російської військової інфраструктури" , - зазначили в "АТЕШ".

За даними активістів, на 107-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ, який розташований у Торопці і займає площу близько 5 кв. км, зберігаються балістичні ракети "Іскандер", ракети "Точка-У", а також снаряди для артилерії великого калібру і боєприпаси для РСЗВ "Смерч" і "Град".

Своєю чергою, 23-й арсенал ГРАУ, розташований за 16 км на південь від Торопця, хоч і менший за площею, зберігає значні запаси танкових та артилерійських снарядів, осколково-фугасних мін і боєприпасів для мінометів, а також протитанкових ракет і керованих снарядів.

Ці арсенали забезпечують значну частину логістики для російських військ на лінії фронту.

В "АТЕШ" підкреслили, що проведена диверсія спричинила ускладнення в логістиці боєприпасів, оскільки порушена важлива лінія постачання.