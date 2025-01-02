Окупанти несподівано розгорнули наступ на ще одній ділянці під Покровськом – журналіст

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Росіяни раніше, ніж очікувалося, задіяли у боях своє угрупування на північному фланзі покровського напрямку. Про це написав український військовий журналіст Богдан Мирошников, повідомляє Дзеркало тижня.

Він висловлює подив з того приводу, що вони відмовляються від послідовності та хочуть відкрити четверту активну ділянку у напрямку головного удару.

"До цього ділянок було три – південний фланг Покровська (з виходом на Гришине), курахівський та великоновосілківський напрямки" , – написав Мирошников.

Оглядач констатує, що тепер бійцям ЗСУ буде ще складніше.

Український інформаційний ресурс DeepState, який нещодавно оновив свої інтерактивні карти, з поміж шести населених пунктів Донеччини, де протягом минулої доби просунулися росіяни, назвав і Воздвиженку, розташовану саме на північному фланзі покровського напрямку.

Мапа: DeepState

Цей же населений пункт був згаданим і у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, котрий також повідомив, що на цій ділянці фронту минулої доби відбулося 38 ворожих штурмів – більше, ніж деінде.