Торік Україна збільшила імпорт електроенергії у понад 5 разів
У 2024 році Україна збільшила імпорт електроенергії в 5,5 разів, у порівнянні з 2023 р. – до 4,4 млн МВт*год, повідомляє ExPro.
Угорщина зайняла 39% у структурі імпорту за весь рік, Словаччина – 23%, Румунія – 18%, Польща – 14% та Молдова – 5%.
Пік імпорту цьогоріч був у червні, було поставлено сумарно понад 850 тис. МВт-год. Збільшення поставок було зумовлено сприятливою ціновою ситуацією на сусідніх ринках електроенергії.
Імпорт електроенергії у грудні
У грудні 2024 р. Україна збільшила імпорт електроенергії в 2,6 рази, у порівнянні з листопадом 2024 р., - до понад 430 тис. МВт*год.
Угорщина надалі займає найбільшу частку у структурі імпорту – 35%. На другому місці Словаччина, з 25%. Найбільше за місяць зріс імпорт з Угорщини, в 4 рази – до 152 тис. МВт-год.
Експорт електроенергії в 2024-му році
Експорт електроенергії у 2024 р. залишився майже на рівні 2023 р. – 366 тис. МВт*год. Найбільше електроенергії за рік було поставлено у березні – 154 тис. МВт*год.
Таким чином, за результатами 2024-му Україна є нетто-імпортером.