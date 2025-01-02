Стрілянини у Чорногорії: кількість загиблих внаслідок зросла до 12
Кількість загиблих внаслідок стрілянини у чорногорському місті Цетинє збільшилася до 12. Про це пише Daily Sabah, повідомляє Укрінформ.
"Дванадцять людей загинули, двоє з яких - діти", - сказала прокурорка Андріяна Настіч журналістам у Цетінє.
Раніше повідомлялося про 10 загиблих.
За її словами, жертви були вбиті в п'яти різних місцях, причому перші чотири - в ресторані.
"Кожне місце було оглянуте, зібрані речові докази. Тривають слідчі дії для встановлення обставин події", – додала вона.
Четверо людей також отримали серйозні поранення та були доставлені до лікарні в столиці Подгориці.
Міністр охорони здоров'я Воїслав Сімун заявив у четвер, що життя трьох із них усе ще перебуває під загрозою.
Поліція тим часом виключає мотив стрілянини через "розбірки бандитів".
Зазначається, що уряд Чорногорії у четвер оголосив три дні жалоби через трагедію.