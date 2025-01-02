Чи змінився з 1 січня розмір пенсійного збору при реєстрації авто: відповідь МВС
У Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України розповіли, чи змінився з 1 січня 2025 року розмір ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування - під час першої державної реєстрації легкових машин, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє прес-служба Головного сервісного центру МВС.
Пенсійний збір при першій реєстрації авто в Україні
При першій реєстрації в Україні транспортного засобу - незалежно від того, нова машина або вживана - громадянам потрібно сплатити визначену вартість збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.
В цілому розрахунок зазначеного податку залежить:
- від розміру прожиткового мінімуму
- від вартості легкового автомобіля (без урахування податку на додану вартість)
"З 1 січня 2025 року прожитковий мінімум для громадян залишається на рівні 2024 року - у розмірі 3028 гривень", - нагадали у МВС.
Це означає, що розмір ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час першої державної реєстрації легкових авто лишається незмінним.
Виходячи з цього, у 2025 році розмір ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації легкових авто залишається на рівні:
- 3% - якщо об'єкт оподаткування не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (встановленого законом на 1 січня звітного року)
- 4% - якщо об'єкт оподаткування перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (встановленого законом на 1 січня звітного року)
- 5% - якщо об'єкт оподаткування перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (встановленого законом на 1 січня звітного року)
У МВС пояснили також, що об'єкт оподаткування - це вартість легкового автомобіля, яка зазначена:
- у договорі купівлі-продажу
- у договорі міни
- у вантажно-митній декларації
- в актах експертної оцінки вартості
- в інших документах (що підтверджують цю вартість)
Отже, у 2025 році розмір пенсійного збору при першій реєстрації машини в Україні (залежно від вартості авто без урахування податку на додану вартість) становить:
- 3% - якщо вартість не перевищує або дорівнює 499 620 гривням
- 4% - якщо вартість більш ніж 499 620 гривень, але не перевищує (або дорівнює) 878 120 гривням
- 5% - якщо вартість більше ніж 878 120 гривень
"Звертаємо увагу, що при першій реєстрації від сплати обов'язкового державного пенсійного страхування звільняються легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами", - підсумували у сервісному центрі МВС.