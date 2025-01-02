Міноборони: Росія встановила антирекорд по втратах на фронті у 2024 році

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Росія у 2024 році зазнала рекордних втрат - 430 790 солдатів. Це чисельність майже 36 мотострілецьких дивізій, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міноборони.

Як зазначається, торік ворог зазнав сумарно більше втрат ніж за 2022-й та 2023 роки. Найбільші втрати за рік та за час повномасштабної війни зафіксовані у грудні - 48 670 російських військових. Попередній рекорд втрат армії РФ у живій силі був у листопаді 2024 року - 45 720 солдатів.

Крім того, минулого року Сили оборони знищили та підбили 3 689 танків противника, це умовно 119 танкових батальйонів. Найбільше танків ЗСУ знищили у травні, лише за одну добу 12 травня уразили 31 танк окупантів. Це кількість техніки танкового батальйону.

Торік українські воїни знищили та підбили 8 956 бойових броньованих машин ворога - це кількість ББМ понад 37 мотострілецьких дивізій. Найбільше ураженої ворожої бронетехніки в жовтні 2024 року - 923 одиниці. Така кількість ББМ знищених за місяць коштувала Росії орієнтовно щонайменше пів мільярда доларів.

За минулий рік українські захисники також уразили 13 050 одиниць артилерійських засобів ворога. Цього вистачило б для укомплектування 725 артдивізіонів.

Втрати Росії

Російський режим намагається приховати втрати своїх військ на війні проти України. Також замовчуються втрати приватних військових компаній, найманців та інших воєнізованих формувань.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни українські військові ліквідували понад 792 тисячі росіян.

За даними української розвідки, Росія втратила понад 98 тисяч мобілізованих у період з 21 вересня 2022 року по 31 жовтня 2024 року.