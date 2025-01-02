Президент Південної Кореї опирається арешту і ховається у резиденції – ЗМІ

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль сьогодні далі опирався арешту, ховаючись у своїй резиденції, ‒ після свого імпічменту через невдалу спробу ввести воєнний стан у країні третього грудня. Про це пише France24, повідомляє Лівий берег.

"Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, якому оголошено імпічмент, зухвало залишався у своїй резиденції, третій день опираючись арешту, після того, як пообіцяв "боротися" з владою, яка намагалася допитати його через його невдалу спробу запровадити воєнний стан", ‒ зазначає видання.

Прихильники і противники Юна розбили табір біля його президентської резиденції, а члени його служби безпеки блокують спроби поліцейських рейдів.

"Республіка Корея наразі перебуває в небезпеці через внутрішні та зовнішні сили, що загрожують її суверенітету, та діяльність антидержавних елементів. Я присягаюся боротися разом з вами до самого кінця, щоб захистити цю країну", ‒ передав його заяву адвокат Юн Каб-Кин інформаційному агентству AFP.

Юн Каб-Кин підтвердив, що політик перебуває у президентському комплексі.

Глава Управління з розслідування корупції Про Дон Ун попередив, що будь-хто, хто спробує завадити владі заарештувати Юн Сок Йоля, сам може зазнати судового переслідування.

Суд Сеула видав ордер на обшук офіційної резиденції Юна та інших місць. Невідомо скільки охоронців перебуває з ним, але вони заблокували обшуки його офісу та резиденції, пославшись на дві статті в Кримінально-процесуальному кодексі Південної Кореї, які забороняють вилучення із місць, де зберігаются офіційні секрети, без згоди відповідальної особи. Південнокорейські чиновники не змогли виконати аналогічні ордери на арешт законодавців у 2000 та 2004 роках через те, що члени партії та прихильники блокували поліцію протягом семиденного періоду дії ордерів.

Військовий стан, який, за словами Юн Сок Йоля, був спрямований на усунення "антидержавних елементів", тривав лише кілька годин. Потім парламент позбавив його президентських обов'язків, і тепер йому пред'явлено кримінальні звинувачення у заколоті.

З того часу Юн Сок Йоль тричі відмовлявся від повісток на допит і посилив обвинувачення у змові опозиції з комуністичними ворогами Південної Кореї. Його прибічники рушили до Сеула, щоб підтримати політика.

Конституційний суд винесе рішення про те, чи слід підтримати імпічмент президента.

Заворушення посилилися наприкінці минулого тижня, коли його наступнику Хан Док Су також оголосили імпічмент через те, що той не підписав законопроєкти про розслідування щодо свого попередника.

Міністра фінансів Чхве Сан Мока призначили виконувачем обов'язків президента, він пообіцяв зробити все можливе, щоб покласти край політичним потрясінням. З того часу він вирішив призначити двох нових суддів до Конституційного суду, що було ключовою вимогою опозиції, але штаб Юн Сок Йоля розкритикував Чхве за перевищення повноважень.