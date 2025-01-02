В Україні з 1 січня змінюється вартість оформлення ID-картки та закордонного паспорта
Державна міграційна служба поінформувала, що з 1 січня 2025 року ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» змінило вартість бланків окремих біометричних документів, повідомляє ЮрЛіга.
У зв'язку з цим зросла і загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.
|Документ
|Вартість до 31.12.2024
|Вартість з 01.01.2025
|Паспорт громадянина України (ID-картка) вперше
|безкоштовно
|безкоштовно
|Паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів
|Загальна вартість - 504 грн.
(126 грн. - вартість адмінпослуги та 378 грн. - вартість бланка)
|Загальна вартість - 558 грн.
(126 грн. - вартість адмінпослуги та 432 грн. - вартість бланка)
|Паспорт громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів
|Загальна вартість - 874 грн.
(496 грн. - вартість адмінпослуги та 378 грн. - вартість бланка)
|Загальна вартість - 928 грн.
(496 грн. - вартість адмінпослуги та 432 грн. - вартість бланка)
|Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів
|Загальна вартість - 958 грн.
(352 грн. - вартість адмінпослуги та 606 грн. - вартість бланка)
|Загальна вартість - 1042 грн.
(352 грн. - вартість адмінпослуги та 690 грн. - вартість бланка)
|Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів
|Загальна вартість - 1598 грн.
(992 грн. - вартість адмінпослуги та 606 грн. - вартість бланка)
|Загальна вартість - 1682 грн.
(992 грн. - вартість адмінпослуги та 690 грн. - вартість бланка)
|Посвідка на постійне проживання в Україні
|Загальна вартість - 1151 грн
(496 грн. - вартість адмінпослуги та 570 грн. - вартість бланка, 85 грн. - державне мито)
|Загальна вартість - 1175 грн
(496 грн. - вартість адмінпослуги та 594 грн. - вартість бланка, 85 грн. - державне мито)
|Посвідка на тимчасове проживання в Україні
|Загальна вартість - 1022 грн
(452 грн. - вартість адмінпослуги, 536 грн. - вартість бланка, 34 грн. - державне мито)
|Загальна вартість - 1080 грн
(452 грн. - вартість адмінпослуги, 594 грн. - вартість бланка, 34 грн. - державне мито)
Державна міграційна служба звернула увагу, що громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2024, отримають документи за старою ціною.
Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.12.2024, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.