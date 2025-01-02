У Києві запрацювали пункти прийому новорічних ялинок: як знайти найближчий

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У четвер, 2 січня, в Києві розпочали роботу пункти прийому новорічних ялинок і сосен, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Правила утилізації новорічних ялинок і сосен

У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА розповіли, що до утилізації приймають:

тільки живі дерева

дерева без декоративних прикрас

"Екологічна утилізація цих дерев дасть змогу повторно використати їх у зеленому господарстві" , - пояснили українцям.

Зазначається, що ялинки, зокрема, подрібнять на щепу, яка піде на мульчування лунок молодих дерев:

для захисту від перемерзання коренів під час морозів

для збереження вологи у спеку

Як знайти найближчий пункт прийому в Києві

У КМДА уточнили, що в цілому 2 січня в Києві розпочали роботу 78 пунктів прийому новорічних ялинок і сосен.

Вони працюватимуть до 31 січня в кожному районі міста:

у парках і скверах

на територіях комунальних підприємств з утримання зелених насаджень

на територіях лісопаркових господарств

Ознайомитись із картою всіх доступних пунктів прийому можна на сайті КО "Київзеленбуд".

"Зверніть увагу - в пункти, навпроти яких не вказаний графік роботи, можна здати дерева в будь-який час, окрім комендантської години" , - пояснили українцям.

Крім того, повний адресний перелік пунктів прийому у різних районах столиці (а також графік їх роботи) можна знайти на сайті КМДА.

Нагадаємо, у 2024 році кількість пунктів прийому хвойних дерев у Києві зросла із 17 до 44.

Після різдвяно-новорічних свят, у період з 4 до 31 січня, кияни принесли до пунктів прийому близько 7 000 новорічних дерев (найбільше - мешканці Дарницького й Подільського районів столиці)

За словами директора комунального об'єднання "Київзеленбуд" Юрія Бахмата, навіть після припинення роботи міських пунктів прийому новорічних дерев, можливість віддати ялинку чи сосну на екологічну утилізацію була збережена.

Ті, хто не встиг скористатись послугою пунктів прийому, міг зробити це в робочий час - завітавши на виробничі бази районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень (КП УЗН).