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На Київщині потяг збив 22-річного хлопця, він помер на місці – поліція

На Київщині потяг збив 22-річного хлопця, він помер на місці – поліція
Фото: Facebook

У Глевасі на Київщині електропотяг збив 22-річного хлопця, повідомляє Лівий берег.

Як йдеться у повідомленні поліції, вчора, 1 січня близько 13 години, до поліції надійшло повідомлення від чергового по станції про інцидент поблизу залізничного переїзду.

Правоохоронці попередньо встановили, що потяг сполученням Київ-Варшава здійснив наїзд на молодика, який знаходився на залізничних коліях.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

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