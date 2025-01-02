На Київщині потяг збив 22-річного хлопця, він помер на місці – поліція
У Глевасі на Київщині електропотяг збив 22-річного хлопця, повідомляє Лівий берег.
Як йдеться у повідомленні поліції, вчора, 1 січня близько 13 години, до поліції надійшло повідомлення від чергового по станції про інцидент поблизу залізничного переїзду.
Правоохоронці попередньо встановили, що потяг сполученням Київ-Варшава здійснив наїзд на молодика, який знаходився на залізничних коліях.
Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.
Слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).