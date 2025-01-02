Ціни на газ в ЄС зросли після на зупинку транзиту через Україну

Європейські ціни на газ зросли в перший торговий день 2025 року, оскільки регіон готується до зимової погоди на тлі зупинки транзиту газу РФ через Україну. Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Ціни на газ за базовим контрактом на найближчий місяць піднялися на 4,3%, досягнувши €51 за мегават-годину — найвищого рівня з жовтня 2023 року. Поставки російського газу через Україну припинилися на Новий рік після закінчення транзитного контракту між двома воюючими країнами, і наразі альтернативу не передбачено.

Трейдери уважно стежать за тим, чи призведе втрата російських поставок — важливого джерела для кількох країн Центральної Європи — до швидшого вичерпання запасів у сховищах. Запаси газу на континенті вже знижуються найшвидшими темпами з 2021 року, коли газова криза тільки починалася.

Це припинення постачання збігається з прогнозами щодо мінусових температур у деяких країнах, що збільшить попит на опалення. Наприклад, у Словаччині, одній із країн, що найбільше постраждали від припинення постачання, температура може опуститися до мінус 7°C (19°F) до середини січня.

Хоча Європа, швидше за все, не залишиться без газу цієї зими завдяки наявним запасам і поставкам від інших постачальників, трейдерам може бути важче поповнити сховища для наступного опалювального сезону. Ціни на газ для наступного літа нещодавно перевищили ціни на зиму 2025-2026 років, що зробить поповнення запасів дорожчим.