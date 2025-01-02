Кабмін змінив порядок виплат компенсації за розміщення переселенців

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Кабінет міністрів затвердив Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб. Сума становитиме 450 гривень на місяць, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить постанова від 31 грудня 2024 р. № 1544.

Компенсація надається фізичним особам - громадянам України, які є власниками житла і безоплатно розміщують ВПО, крім осіб, з якими вони пов’язані родинними відносинами першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти, зокрема усиновлені), для покриття витрат, пов’язаних з безоплатним розміщенням ВПО.

Сума компенсації розраховується органами Пенсійного фонду України щомісяця і становить 450 гривень за кожну людину в місяць.

Порядок визначає механізм компенсації витрат, що пов’язані з безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням) внутрішньо переміщених осіб :

які перемістилися з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, і не мають власного житлового приміщення загальною площею більше ніж 13,65 кв. метра на кожну особу із складу домогосподарства, розташованого на території, не включеній до переліку територій бойових дій.

в яких житлове приміщення незалежно від розміру загальної площі знищено або пошкоджено (до ступеня, непридатного для проживання).

Компенсація не надається особам за розміщення внутрішньо переміщених осіб, які одержують субсидію на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення.

Починаючи з 1 березня 2025 року компенсація на кожну окрему внутрішньо переміщену особу також не призначається (не виплачується) або її виплата припиняється, якщо:

1) установлено факт родинних зв’язків з внутрішньо переміщеною особою/особами, які були розміщені ними в житловому приміщенні;

2) установлено факт перебування за кордоном внутрішньо переміщеної особи більше ніж 30 календарних днів підряд на дату проведення перевірки права на отримання компенсації;

3) Пенсійним фондом України отримано від Нацсоцслужби інформацію про непроживання понад місяць осіб у житловому приміщенні, за адресою якого надається компенсація;

4) за результатами перевірки встановлено факт наведення у заяві або повідомленні недостовірної інформації.

Починаючи з 1 березня 2025 року компенсація призначається на шість місяців за новими зверненнями щодо розміщення внутрішньо переміщених осіб, за яких вперше виплачуватиметься компенсація. Виплата компенсації на другий шестимісячний період продовжується ПФУ автоматично після перевірки відповідного права таких внутрішньо переміщених осіб на надання компенсації за них.

Починаючи з 1 березня 2025 року під час розгляду нових звернень за призначенням компенсації компенсація також не призначається на ВПО, якщо протягом трьох місяців перед зверненням установлено, що внутрішньо переміщеною особою здійснено купівлю, одержано безоплатно чи придбано на пільгових умовах через органи соціального захисту населення/одержані через благодійні організації, у тому числі за рахунок міжнародної грошової допомоги, кімнату в будинку, кімнату в гуртожитку, квартиру (будинок) (крім житла, розташованого на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Нагадаємо, за даними МВФ, вторгнення Росії призвело до того, що понад чверть населення України були переміщені - або як біженці, або всередині країни. Зокрема, 6,75 млн біженців уже перебувають за межами України, майже 4 млн - внутрішньо переміщені особи.