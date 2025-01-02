В Києві фіксується сильний вітер: у поліції дали поради
Синоптики фіксують сильний вітер в Києві 2 січня. В поліції дали поради при поривах, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
За даними "Укргідрометцентру", 2 січня у Києві протягом дня пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.
В поліції просять дотримуватись простих правил безпеки. А саме:
- намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;
- тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;
- не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
- щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;
- приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.
Погіршення погоди в Україні
Про те, що у Києві та низці областей України 2 січня очікується погіршення погоди, синоптики попереджали 1 січня.
Синоптики прогнозували сильний вітер. Зокрема, через вітер у Києві зняли головний прапор України.