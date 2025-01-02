Цьогоріч військовим почнуть видавати "Пакунок пораненого"

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У 2025 році військовим почнуть видавати "Пакунок пораненого". Про це заявив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, повідомляє Армія Інформ.

"Важливо, щоб військові, ветерани та новобранці відчували постійну підтримку держави — як під час служби, так і після її завершення. Серед конкретних прикладів такої підтримки — "Пакунок пораненого", який почнуть видавати військовим у 2025 році.

Також працюємо над розробкою адаптивного одягу для поранених військових та спеціалізованого одягу для жінок-військовослужбовиць, що забезпечить зручність і функціональність" , — зазначив заступник міністра оборони.

І назвав ще один важливий напрям — покращення системи харчування та запровадження додаткових фінансових стимулів для військових, що підвищить мотивацію та поліпшить умови служби.

"Ці ініціативи є лише частиною системних змін, які ми плануємо реалізувати. Вони покликані не лише підтримати наших військових сьогодні, але й створити основу для їхнього захисту, розвитку та впевненого майбутнього" , — додав бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Зазначимо, військовослужбовцям Збройних Сил, які лікуються після поранення (контузії, травми або каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини, гарантовано грошове забезпечення.

Військові, які перебувають на стаціонарному лікуванні, отримують щомісячне грошове забезпечення за останніми займаними посадами, тобто не менше 20 100 грн на місяць, та додаткову винагороду в розмірі 100 000 грн.