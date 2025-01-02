Зеленський: Україна допоможе стабілізації ситуації у Сирії

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Україна допоможе стабілізації ситуації в Сирії після падіння режиму Башара Асада. Українське зерно будуть постачати громадянам Сирії, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Глава держави провів нараду щодо Сирії. Він заслухав доповідь міністрів закордонних справ України та аграрної політики України щодо візиту в Сирію. Обговорили результати переговорів у Дамаску, безпекові й економічні перспективи.

"Україна допоможе всім зусиллям для стабілізації в Сирії. Налаштуємо програму "Зерно з України" для співпраці із сирійською адміністрацією та всіма партнерами, які готові підтримати" , - зазначив президент.

Зеленський додав, що Україна буде комунікувати з європейськими країнами та США, щоб підтримка Сирії була максимально сильною.

"Більше стабільності на Близькому Сході - це більше миру й торгівлі для всіх партнерів" , - наголосив він.

Падіння режиму Асада

Нагадаємо, на початку грудня 2024 року у Сирії був повалений режим Башара Асада. Влада перейшла до сил повстанців, яких очолює ісламістська організація "Хаят Тахрір аш-Шам".

Сам Асад з родиною втік до Росії. Нещодавно кількох родичів Асада заарештували в аеропорту Бейрута.

Після повалення режиму Асада в Україні заявили, що не виключають відновлення дипломатичних відносин між країнами. Україна відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна.

Наприкінці грудня глава МЗС Андрій Сибіга відвідав Сирію. Загалом Україна стала однією з перших країн, яка здійснила візит високого рівня до Сирії.