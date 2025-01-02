Пенсійний фонд запустив новий сервіс для перевірки посвідчень: деталі

Пенсійний фонд України (ПФУ) впровадив на своєму вебпорталі електронних послуг новий сервіс – "Пошук пенсійного посвідчення". Він дозволить оперативно перевіряти дійсність цього документа, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ПФУ.

Як зазначають у ПФУ, раніше перевірка пенсійного посвідчення потребувала подання офіційного запиту, що займало час. Наразі процес значно спростився і займає лише кілька хвилин.

За допомогою сервісу посадові особи можуть за номером посвідчення перевірити його статус (чи воно чинне) та дату видачі. Така функція може бути корисною в різних ситуаціях, наприклад, під час перетину кордону або в інших випадках, коли необхідно підтвердити статус пенсіонера.

Для використання сервісу потрібно:

зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України

обрати опцію "Пошук пенсійного посвідчення"

у відкритій формі вказати тип посвідчення (паперове, електронне чи Е-пенсійне посвідчення) і його номер

Результати пошуку з’являються на екрані одразу після введення необхідних даних.

Раніше повiдомлялось, що українські пенсіонери тепер мають можливість користуватися електронним пенсійним посвідченням, доступним виключно в мобільному застосунку "Дія". Завдяки новому сервісу документ можна оформити в електронному форматі, без потреби виготовлення паперового варіанту чи платіжної картки.

Також ми розповідали, що пенсіонери можуть оформити пенсійне посвідчення як особисто, так і в онлайн-режимі. Заяву можна подати через вебпортал Пенсійного фонду, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або у будь-якому сервісному центрі ПФУ. Для онлайн-оформлення необхідно завантажити скановані копії паспорта, податкового номера, фотографії та підпису. У разі особистого звернення слід надати оригінали документів і фото. Послуга доступна незалежно від місця реєстрації пенсіонера.