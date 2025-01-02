У Латвії затримали громадянина України за незаконний перетин кордон з РФ

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Латвійські прикордонники затримали громадянина України, який намагався незаконно перетнути кордон на велосипеді, щоб опинитись в Росії, повідомляє Європейська правда.

У волості Залісся, отримавши з камер спостереження фотографії підозрілої людини, що прямує велосипедом у бік кордону, прикордонники негайно вирушили перевірити інформацію.

У результаті пошукових заходів у прикордонній зоні прикордонники виявили згадану людину.

Під час допиту з'ясувалося, що чоловік є громадянином України, який мав намір перетнути латвійський кордон у напрямку Росії.

Щодо цієї особи розпочато адміністративний процес. За порушення може бути винесено попередження або накладено штраф.