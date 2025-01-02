У Німеччині рекордний рівень зайнятості з моменту возз'єднання у 1990 році

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У Німеччині 2024 року, попри спад в економіці, трудова зайнятість підвищилася до рекордного рівня – 46,1 млн. Про це йдеться у повідомленні Федерального управління статистики, повідомляє ЛігаБізнес.

"Це найбільша кількість зайнятих з моменту об'єднання Німеччини в 1990 році" , – пояснили у відомстві.

Попередній рекорд було встановлено у 2023 році, а наступного він був перевищений на 0,2%, або 72 000 осіб, хоч економіка Німеччини й надалі скорочувалася.

За винятком коронавірусного 2020 року, чисельність зайнятих безперервно зростала з 2006 року". Проте з 2022 року темпи зростання значно сповільнились, зазначають у відомстві.

Основною причиною збільшення зайнятості на ринку праці стала міграція іноземних працівників та зростання рівня залученості до трудової діяльності серед місцевого населення.

"Ці два фактори зростання компенсують стримувальний вплив демографічних змін, оскільки все більше людей, що народилися в роки з високою народжуваністю, залишають ринок праці" , – зазначили у статуправлінні.

Збільшення кількості зайнятих торік зафіксовано лише у сфері послуг – на 153 000 осіб, або на 0,4%, до 34,8 млн осіб. Водночас в обробній промисловості та будівельній галузі число зайнятих скоротилося.

Останнім часом в економіці Німеччини – найбільшій у Європі – домінують погані новини (наприклад, загроза закриття заводів Volkswagen, рішення Intel заморозити плани з будівництва нових виробничих потужностей).