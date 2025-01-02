Ліквідація МСЕК: Шмигаль розповів про перебіг реформування

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З вчорашнього дня, 1 січня, в Україні припинила діяльність Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК). Наразі визначені 291 заклад охорони здоров’я, де сформовано понад 1476 експертних команд, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал голови українського уряду Дениса Шмигаля.

"Так, уже з 1 січня, МСЕК припинили свою діяльність. На зміну їм запроваджується оцінювання повсякденного функціонування особи, яке проводять експертні команди з лікарів-практиків у багатопрофільних лікарнях" , - заявив Шмигаль.

Він нагадав, що оцінювання повсякденного функціонування особи може бути:

очне;

заочне;

дистанційне;

за місцем перебування чи лікування.

Зокрема вся інформація буде фіксуватися в електронній системі.

За словами прем'єра, станом на 1 січня експертним командам передано більше 40 тисяч справ, які були затримані у МСЕК.

"Ці справи розглянуть у першому кварталі 2025 року. Запущено електронну систему й оцифровано понад 30 тисяч справ" , - додав він.

Ліквідація МСЕК

У 2024-му році в Україні була викрита низка корупційних скандалів, що пов'язані з МСЕК. Наприклад, правоохоронці спіймали на хабарях керівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. Зокрема у керівниці Миколаївської обласної МСЕК вдома знайшли 450 тисяч доларів готівки.

Після цього Рада нацбезпеки і оборони (РНБО) України доручила ліквідувати МСЕК. 30 грудня 2024-го президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон, який набув чинності вже 1 січня.