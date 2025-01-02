Жителя Буковини засудили на 15 років за коригування ракетних ударів РФ

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Реальний термін ув’язнення отримав агент РФ, який діяв у Чернівецькій області. Він готував ракетні удари агресора по нафтобазах західного регіону та публічно вихваляв рашистів. Про це йдеться у повідомленні СБУ, повідомляє Лівий берег.

Поплічником РФ виявився 36-річний мешканець Буковини, який 2 роки переховувався вдома від мобілізації, а згодом дистанційно вийшов на окупантів та запропонував їм свою допомогу.

За даними слідства, чоловік намагався передати агресору координати місцевих складів із паливно-мастильними матеріалами.

Задокументовано також, що в ефірі російської чат-рулетки він регулярно героїзував окупаційні угруповання РФ та виправдовував російську агресію проти України. Під час одного зі стрімів на знак відданості кремлівському режиму зловмисник показово підпалив державний Прапор України.

За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав агента винним за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст.15, ч. 2 ст. 111 (закінчений замах на вчинення державної зради в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Відповідно до вироку чоловік отримав 15 років позбавлення волі.