Міноборони презентувало FPV дрони, якими керують через оптоволокно

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Міністерство оборони України показало військовим та потенційним майбутнім операторам FPV дрони, керовані через волоконно-оптичний кабель, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Міністерство оборони України та Головне управління оборонних інновацій.

"Низка вітчизняних виробників представила більше десятка моделей дронів, деякі з яких здатні нести до 3 кг корисного навантаження. За демонстраційними польотами безпосередньо спостерігали досвідчені оператори БпЛА – потенційні користувачі новітньої технології на полі бою".

Як сказав під час презентації начальник управління безпілотних авіаційних систем Головного управління інновацій Міноборони підполковник Євгеній Ткаченко більшість безпілотникі, презентованих на показі, вже перебувають на завершальному етапі кодифікації та найближчим часом будуть постачатись для потреб Сил оборони України. За його словами, БпЛа буде стійким до РЕБ.

Нагадаємо:

Українське оборонне відомство напередоні Нового року кодифікувало та допустило до постачання військовим підрозділам вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Щедрик", який може стежити за ворогом вдень і вночі.

Міністерство оборони України у грудні кодифікувало та дозволило використовувати українським військам роботизовану платформу "Равлик".