Російські війська зруйнували жовто-блакитну стелу на в'їзді до Покровська
2 січня армія РФ завдала удару керованими авіабомбами по Покровську Донецької області, внаслідок атаки було зруйновано жовто-блакитну стелу з назвою міста, розташовану на в’їзді, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Покровська міська військова адміністрація, військовослужбовець 68 бригади ЗСУ Павло Вишебаба.
"Ранок для Покровська розпочався з чергової атаки ворога. Російські війська завдали удару керованими авіабомбами (КАБ), внаслідок чого постраждала міська інфраструктура. Одним з наслідків руйнувань стала стела на в’їзді до міста – вибух пошкодив конструкцію, і одну з її літер відкинуло до дороги".
Український військовий, зв’язківець Павло Вишебаба розповів, що побачив зруйновану стелу, коли їхав на завдання. Літеру "П" з напису "Покровськ" відкинуло до дороги.
Військовий вирішив забрати її та поклав у багажник, оскільки вважає, що такі символи мають увійти до майбутнього музею російсько-української війни як артефакти.
"Такі уламки історії, на мій погляд, належать українській нації, і їх не можна виставляти на аукціон. Завелика ціна платиться за те, щоб місто залишилось на мапі саме таким, як ці літери: жовто-блакитним".
Передісторія:
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 8 грудня припустили, що Кремль, ймовірно, продовжить свої спроби захопити місто Покровськ Донецької області, попри значні людські та матеріальні втрати.
- Через російське вторгнення та загострення ситуації Покровськ залишився без газопостачання.
- 2 січня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону повідомив, що російські окупаційні війська не йдуть у лобовий штурм на Покровськ Донецької області, а намагаються обійти та оточити місто.