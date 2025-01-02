Російські війська зруйнували жовто-блакитну стелу на в'їзді до Покровська

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2 січня армія РФ завдала удару керованими авіабомбами по Покровську Донецької області, внаслідок атаки було зруйновано жовто-блакитну стелу з назвою міста, розташовану на в’їзді, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Покровська міська військова адміністрація, військовослужбовець 68 бригади ЗСУ Павло Вишебаба.

"Ранок для Покровська розпочався з чергової атаки ворога. Російські війська завдали удару керованими авіабомбами (КАБ), внаслідок чого постраждала міська інфраструктура. Одним з наслідків руйнувань стала стела на в’їзді до міста – вибух пошкодив конструкцію, і одну з її літер відкинуло до дороги".

Український військовий, зв’язківець Павло Вишебаба розповів, що побачив зруйновану стелу, коли їхав на завдання. Літеру "П" з напису "Покровськ" відкинуло до дороги.

Військовий вирішив забрати її та поклав у багажник, оскільки вважає, що такі символи мають увійти до майбутнього музею російсько-української війни як артефакти.

"Такі уламки історії, на мій погляд, належать українській нації, і їх не можна виставляти на аукціон. Завелика ціна платиться за те, щоб місто залишилось на мапі саме таким, як ці літери: жовто-блакитним".

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