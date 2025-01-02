ЗСУ контролюють майже весь Часів Яр, окупанти намагаються перейти канал – речник
Ситуація в Часовому Ярі залишається стабільною, ворог намагається перейти канал Сіверський Донецьк-Донбас і знизив інтенсивність спроб захопити комбінат вогнетривких матеріалів. Про це в телеефірі заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, повідомляє Укрінформ.
"Там все достатньо стабільно в плані інтенсивності. Росіяни зачепилися за каналом, в передмісті за каналом Сіверський Донецьк-Донбас. Українці контролюють фактично все місто і відбивають атаки, а росіяни намагаються, по-перше, перейти канал, а по-друге, намагаються атакувати вже відомий комбінат вогнетривких матеріалів", - розповів речник, додавши, що ворог останніми днями знизив інтенсивність спроб зайти на згаданий комбінат.
На думку Трегубова, інтенсивність боїв хоч і не спадає, однак можливості ворога на цій ділянці фронту дещо обмежені.
Відповідаючи на питання щодо ситуації на Торецькому напрямку, речник повідомив:
"Дуже важкі міські бої вже кілька тижнів, і я б сказав, що фактично зараз ворог там зав'яз і намагається хоч якось вийти з цієї ситуації, хоча вона є дуже складною і для наших вояків, і для ворога. Це складні міські бої, це складні бої у щільній забудові, там завжди є жертви з обох боків".
За словами Трегубова, у зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» Сили оборони за добу знищили 1029 окупантів, 4 танки, 12 бронемашин та інше озброєння та техніку ворога.
"За вчора росіяни втратили 1029 осіб особового складу, 4 танки, 12 бронемашин, 6 гармат та мінометів, один протитанковий засіб, 33 одиниці автомобільної техніки, 17 одиниць спеціальної техніки, 6 засобів РЕБ, 127 укриттів різного рівня, 2 пункти управління БПЛА та 7 складів боєприпасів", - повідомив речник, додавши, що традиційно втрати ворога найбільші на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.