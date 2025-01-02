ЗСУ контролюють майже весь Часів Яр, окупанти намагаються перейти канал – речник

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Ситуація в Часовому Ярі залишається стабільною, ворог намагається перейти канал Сіверський Донецьк-Донбас і знизив інтенсивність спроб захопити комбінат вогнетривких матеріалів. Про це в телеефірі заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, повідомляє Укрінформ.

"Там все достатньо стабільно в плані інтенсивності. Росіяни зачепилися за каналом, в передмісті за каналом Сіверський Донецьк-Донбас. Українці контролюють фактично все місто і відбивають атаки, а росіяни намагаються, по-перше, перейти канал, а по-друге, намагаються атакувати вже відомий комбінат вогнетривких матеріалів" , - розповів речник, додавши, що ворог останніми днями знизив інтенсивність спроб зайти на згаданий комбінат.

На думку Трегубова, інтенсивність боїв хоч і не спадає, однак можливості ворога на цій ділянці фронту дещо обмежені.

Відповідаючи на питання щодо ситуації на Торецькому напрямку, речник повідомив:

"Дуже важкі міські бої вже кілька тижнів, і я б сказав, що фактично зараз ворог там зав'яз і намагається хоч якось вийти з цієї ситуації, хоча вона є дуже складною і для наших вояків, і для ворога. Це складні міські бої, це складні бої у щільній забудові, там завжди є жертви з обох боків".

Мапа: DeepState

За словами Трегубова, у зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» Сили оборони за добу знищили 1029 окупантів, 4 танки, 12 бронемашин та інше озброєння та техніку ворога.