Окупанти на човнах намагаються переправитися через Оскіл на Харківщині – ЗСУ

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії Володимир Черняк в ефірі телемарафону зазначив, що російські війська за допомогою гумових човнів намагаються переправитися на правий берег річки Оскіл у Харківській області, повідомляє Дзеркало тижня.

"Однак противник не полишатиме спроб форсувати річку, бо для них це є дуже важливим кроком", - наголосив він.

Військовий вказав, що невеликі російські групи на човнах постійно повторюватимуть свої спроби переправитися через цю річку. Однак, за його словами, українські захисники здійснюють цілодобове спостереження над цією водною перешкодою, щоб окупанти не змогли проводити якісь дії у цьому районі.