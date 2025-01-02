У Словаччині презентували нову версію національного гімну

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У Словаччині 1 січня 2025 року представили нову версію національного гімну, який поступово замінятиме стару версію, повідомляє Європейська правда.

Про це передає Noviny.sk.

У новій версії гімну Словаччини слова та мелодія залишились тими самими, лише змінилось аранжування. Його автором є словацький композитор, диригент і продюсер Оскар Рожа.

Передбачається, що в новій версії гімн має звучати більш урочисто, містити коротку увертюру і містити словацькі народні інструменти, як-то фуяру (традиційний духовий інструмент, схожий на флейту).

Уперше новий гімн Словаччини зіграли на новорічному концерті Словацької філармонії ввечері 1 січня.

"Нове аранжування національного гімну рекомендовано як офіційний гімн Словацької Республіки відповідно до вказівок Міністерства внутрішніх справ. Його можна буде виконувати на всіх офіційних заходах", – заявили у словацькому МВС.

Там не встановили конкретної кінцевої дати впровадження нової версії гімну, але висловили очікування, що це відбудеться протягом "трьох-чотирьох місяців".

Гімн Словаччини, затверджений після проголошення нею незалежності у 1993 році, має назву Nad Tatrou sa blýska ("Над Татрами блискає"). Автор Янко Матушка написав слова ще в середині ХІХ століття, а покладені вони були на мелодію народної пісні Kopala studienku ("Копала криницю").

Раніше ми розповідали, як у парламенті Данії спробували започаткувати традицію співати гімн перед початком засідань.