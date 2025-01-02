Зеленський присвоїв низці військових звання Героя України

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Президент України Володимир Зеленський видав укази про присвоєння дев’яти військовим Збройних сил України звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка". Відповідні укази від 2 січня з’явились на сайті глави держави, повідомляє Дзеркало тижня.

Почесні звання присвоєно "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові". При цьому більшість із них присвоєно посмертно.

Надали звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка":

Хелемському Леоніду Володимировичу — сержанту (посмертно)

Волощуку Сергію Сергійовичу — молодшому сержанту (посмертно)

Солоданюку Олексію Юрійовичу — старшому лейтенанту (посмертно)

Колодязному Андрію Олеговичу — молодшому сержанту (посмертно)

Лінійчуку Андрію Андрійовичу — сержанту (посмертно)

Керничному Геннадію Руслановичу — сержанту (посмертно)

Горіну Євгену Олександровичу — старшому солдату (посмертно)

Язловецькому Павлу Олександровичу — старшому лейтенанту

Кондратевичу Ігорю Миколайовичу — старшому лейтенанту.

Нагадаємо, що з травня 2023 року подання про присвоєння звання Герой України спочатку розглядає експертна група при Комісії державних нагород та геральдики при президентові. Її створили через велику кількість звернень та електронних петицій щодо присвоєння тому чи іншому захисникові звання Герой України.