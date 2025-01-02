Вчені назвали хворобу, яка може стати найбільшою загрозою у 2025 році

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COVID-19 з’явився раптово, швидко поширився та забрав мільйони життів по всьому світу. З того часу багато людей зберігає занепокоєння щодо появи наступної великої інфекційної хвороби у світі, повідомляє Українська правда.

На тлі відсупу COVID-19 увага медичних спеціалістів прикута до трьох головних інфекцій: малярії (паразит), ВІЛ (вірус) та туберкульозу (бактерія), які щороку забирають близько 2 мільйонів життів.

У переліку найнебезпечніших патогенів особливе місце займають ті, що виявляють стійкість до антибіотиків та антивірусних засобів.

Вчені вважають, що у 2025 році однією з найбільших загроз для здоров’я людства та економіки може стати пташиний грип підтипу H5N1, пише Conversation.

Пташиний грип широко розповсюджений серед диких і домашніх птахів, а останнім часом випадки зараження фіксують навіть серед великої рогатої худоби в деяких штатах США та коней у Монголії.

У США наразі зафіксували 61 випадок зараження людей у 2025 році – це значно перевищує попередній рівень захворювань. Значна частка випадків пов’язана з контактом сільськогосподарських працівників із хворими тваринами або вживанням сирого молока.

Поки що вірус H5N1 не передається від людини до людини, і це суттєво знижує ризик пандемії. Однак дослідження вказують на можливість мутацій, які, ймовірно, зроблять вірус спроможним передаватися між людьми – це може запустити нову пандемію.

Уряди різних країн розробляють плани підготовки до можливої пандемії. Велика Британія, до прикладу, вже закупила 5 мільйонів доз вакцини проти H5N1, яка може забезпечити захист від пташиного грипу у разі загрози його поширення у 2025 році.

Навіть без передачі від людини до людини пташиний грип може мати серйозні наслідки для галузі тваринництва та економіки. Зростання кількості хворих тварин може призвести до проблем із забезпеченням продовольства та гуманітарних викликів.