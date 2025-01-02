У Литві стартував призов на обовʼязкову службу до армії

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У Литві в четвер, 2 січня, стартував призов на постійну обов'язкову початкову військову службу після ухвалених минулого року реформ.﻿ З посиланням на Delfi, повідомляє Європейська правда.

Збройні сили Литви планують до 31 грудня призвати на обов'язкову службу понад 3800 молодих людей. Додатково 210 студентів вищих шкіл або випускників зможуть пройти службу, беручи участь у підготовці молодших офіцерських командирів.

Список призовників складуть у Міністерстві оборони Литви наступного тижня за допомогою комп'ютерної програми в присутності незалежних, спеціально відібраних спостерігачів.

До списку призовників у Литві занесли всіх молодих людей, які мають виконати свій конституційний обов'язок, зокрема тих, хто раніше подав заявки на добровільну службу – водночас останні зможуть обирати час і місце служби та зможуть претендувати на вищі накопичувальні виплати.

У литовських Збройних силах уточнили, що студенти не будуть внесені до списку призовників.

Вони, однак, мають право призупинити навчання і пройти службу за призовом, пройти підготовку молодших офіцерських командирів упродовж трьох років після завершення навчання або пройти добровільну непостійну військову службу в Добровольчих силах охорони краю.

Призов у Литві відбувається після ухваленої влітку 2024 року реформи, згідно з якою йому підлягають юнаки віком від 18 до 22 років.

Минулого року в країні відзначили зростання кількості молодих людей, які прагнуть пройти добровільну службу.